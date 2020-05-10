В Удмуртии на месте бывшего арсенала из-за загоревшейся травы начался пожар

В Удмуртии на месте бывшего арсенала из-за загоревшейся травы начался пожар
Пожар удалось локализовать. Фото: Baltphoto

В селе Пугачево Удмуртской Республики на территории бывшего артиллерийского арсенала начался пожар. Причиной послужило возгорание сухой травы.

Огонь моментально распространился на значительную территорию — в пике его площадь составила 10 гектаров. Пламя добралось до оставшихся боеприпасов, что привело к нескольким взрывам. На тушение пожара были направлены вертолеты Министерства обороны РФ и спасатели. Жителей села спешно эвакуировали. О пострадавших ничего неизвестно.

По информации Сергея Юрина, главы Малопургинского района, где расположено Пугачёво, возгорание удалось локализовать, сейчас пожарные с вертолета проливают оставшиеся очаги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве случился пожар в клинике, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. Один из пациентов погиб в огне.

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В Удмуртии на месте бывшего арсенала из-за загоревшейся травы начался пожар
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