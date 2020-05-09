Пациент умер при пожаре в больнице для зараженных COVID-19 в Москве

В Москве произошел пожар в Городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого, в которой лечатся больные коронавирусной инфекцией.

Как сообщает ТАСС, пожар в ГКБ №50 на севере столицы начался вечером в субботу, 9 мая. Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного лечебного здания. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. По данным СМИ, пожар мог начаться из-за воспламенения личных вещей одного из пациентов. По другим данным, в отделении реанимации загорелся кислородный баллон.

По данным «Интерфакса», при пожаре погиб один человек, который являлся пациентом больницы. Пока неизвестно, лечился он от коронавируса или от другого заболевания.

ТАСС сообщает, что погибший пациент находился в реанимации. О других пострадавших не сообщается.

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