На Гранитной сгорела квартира и два балкона в многоэтажке

Квартирный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга.

Согласно информации главного управления МЧС по городу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в доме №4 по улице Гранитной в шесть часов вечера в субботу, 9 мая. Там загорелась двухкомнатная квартира на площади 15 кв.м. Огонь из квартиры перекинулся на балкон и два балкона на нижних этажах.

Сотрудникам ведомства удалось ликвидировать открытое горение примерно за 40 минут. На месте работали четыре пожарных расчета. О возможных пострадавших не сообщается.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что пожар начался в квартире на восьмом этаже, а после падения горящего обломка пожар перекинулся на третий этаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в Лужском районе загорелся дом.