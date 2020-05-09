На Гранитной сгорела квартира и два балкона в многоэтажке

На Гранитной сгорела квартира и два балкона в многоэтажке
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Квартирный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга.

Согласно информации главного управления МЧС по городу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в доме №4 по улице Гранитной в шесть часов вечера в субботу, 9 мая. Там загорелась двухкомнатная квартира на площади 15 кв.м. Огонь из квартиры перекинулся на балкон и два балкона на нижних этажах.

Сотрудникам ведомства удалось ликвидировать открытое горение примерно за 40 минут. На месте работали четыре пожарных расчета. О возможных пострадавших не сообщается.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что пожар начался в квартире на восьмом этаже, а после падения горящего обломка пожар перекинулся на третий этаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в Лужском районе загорелся дом.

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