Ночью в Лужском районе загорелся дом

Ночью в Лужском районе загорелся дом
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 9 мая в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

В СНТ «Дивное» загорелся дом. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 04:24. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 06:06.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в квартире одного из домов в Петербурге. Возгорание произошло в здании на Алтайской улице.

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