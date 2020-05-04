На Алтайской улице восемь спасателей тушили пожар в квартире

В Московском районе Петербурга спасатели тушили пожар в квартире. С огнем боролись восемь сотрудников.

Все произошло в понедельник, 4 мая, в одной из комнат трехкомнатной квартиры на Алтайской улице, 41. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 23:43.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате площадью 8 кв.м. горела обстановка на площади 6 кв.м.

Сотрудники пожарно-спасательной части тушили пламя менее 30 минут, к 00:11 огонь был ликвидирован. Сотрудники задействовали две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели два часа тушили горящую дачу в Приозерском районе. Работы по тушению пламени были завершены спустя два часа после вызова.