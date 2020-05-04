Спасатели два часа тушили горящую дачу в Приозерском районе

Спасатели справились с огнем за два часа. Фото: pixabay

Спасатели справились с огнем за два часа. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. Огонь распространился на 120 квадратных метрах.

Все случилось в понедельник вечером, 4 мая, в Сосновском сельском поселении. Сигнал о пожаре поступил дежурному в 20:30. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, работы по тушению пламени были завершены спустя два часа после вызова, к 22:26 огонь был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отважная петербурженка обожгла руки во время пожара в квартире на Луначарского. Женщина попыталась потушить пожар до прибытия спасателей.