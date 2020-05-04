Отважная петербурженка обожгла руки во время пожара в квартире на Луначарского

Отважная петербурженка обожгла руки во время пожара в квартире на Луначарского
Спасатели оперативно потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Пострадала женщина, которая пыталась потушить пламя до приезда пожарных.

Возгорание случилось в понедельник вечером, 4 мая, в 16-этажном одноподъездном доме на проспекте Луначарского. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 18:16.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на место прибыли 12 сотрудников пожарно-спасательной части на трех спецмашинах. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В 18:56 огонь был ликвидирован.

Во время пожара пострадала 65-летняя женщина, которая пыталась потушить огонь до прибытия спасателей подручными средствами. Ее госпитализировали с ожогами рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели полностью потушили пожар на заводе турбинных лопаток в Петербурге. Огонь вспыхнул в цехе размером 100 на 30 метров.

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