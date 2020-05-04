Спасатели полностью потушили пожар на заводе турбинных лопаток в Петербурге

В Невском районе Северной столицы произошел пожар в металло-прокаточном цехе. С огнем боролись 24 спасателя.

Все случилось в понедельник, 4 мая, на улице Седова. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части на шести специальных машинах. Они определили, что огонь вспыхнул в цехе размером 100 на 30 метров.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу, спасатели справились с огнем за 40 минут.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в цехе загорелась технологическая остановка на площади около 40 квадратных метров.