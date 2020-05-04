В Петербурге загорелся цех на «Заводе турбинных лопаток»

МЧС получили сообщение о пожаре в 11.59. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

МЧС получили сообщение о пожаре в 11.59. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Днем в понедельник, 4 мая, на улице Седова в Невском районе города произошел пожар.

Согласно информации главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, все произошло на территории ОАО «Завод турбинных лопаток» (филиал ОАО «Силовые машины»). Там полыхает металло-прокатный цех размером 100 на 30 метров.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в полдень. Сотрудники пожарной службы работают на месте происшествия — улица Седова, 11. Установлено, что в цехе загорелась технологическая остановка на площади около 40 кв.м.

О пострадавших не сообщается. Все подробности устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной пожар на Ушинского повредил три автомобиля. Минувшей ночью, 4 мая, в Калининском районе Петербурга произошел автомобильный пожар, в котором пострадали три иномарка.