Ночной пожар на Ушинского повредил три автомобиля

Ночной пожар на Ушинского повредил три автомобиля
В транспортном средстве сгорели сгораемые части. Фото: Pixabay

Минувшей ночью, 4 мая, в Калининском районе Петербурга произошел автомобильный пожар, в котором пострадали три иномарка.

Согласно информации ГУ МЧС России по городу, все произошло около дома №2/1 по улице Ушинского. В 1.32 спасатели получили сообщение от очевидцев о полыхающем припаркованном авто Volkswagen. Огонь уничтожил сгораемые части машины.

Рядом с иномаркой были припаркованы автомобиль Hyundai, у которого обгорела передняя часть, и иномарка Mazda, которая осталась без левого стекла.

Тушить пожар направили восемь спасателей и две единицы специальной техники. Огнеборцам потребовалось около получаса на ликвидацию возгорания — уже в 2.04 они потушили огонь.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе тушили пожар. Кто-то мог остаться без жилья во время самоизоляции.

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