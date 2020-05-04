Ночной пожар на Ушинского повредил три автомобиля

Минувшей ночью, 4 мая, в Калининском районе Петербурга произошел автомобильный пожар, в котором пострадали три иномарка.

Согласно информации ГУ МЧС России по городу, все произошло около дома №2/1 по улице Ушинского. В 1.32 спасатели получили сообщение от очевидцев о полыхающем припаркованном авто Volkswagen. Огонь уничтожил сгораемые части машины.

Рядом с иномаркой были припаркованы автомобиль Hyundai, у которого обгорела передняя часть, и иномарка Mazda, которая осталась без левого стекла.

Тушить пожар направили восемь спасателей и две единицы специальной техники. Огнеборцам потребовалось около получаса на ликвидацию возгорания — уже в 2.04 они потушили огонь.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе тушили пожар. Кто-то мог остаться без жилья во время самоизоляции.