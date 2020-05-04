Во Всеволожском районе тушили пожар. Кто-то мог остаться без жилья во время самоизоляции

Справиться с огнем спасателям удалось всего за час.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в дачном поселке «Поляна-2» во Всеволожском районе. Там загорелась чья-та дача, на место вызвали спасателей. В ликвидации пламени участвовали 12 человек и три единицы техники. На все у них ушло примерно час. Огонь успел «сожрать» 96 квадратных метров, пока непонятно, что стало причиной инцидента. Это предстоит выяснить дознавателям.

О том, есть ли пострадавшие, информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленсовета загорелся спящий бездомный. Пожар обнаружил прохожий 1990 года рождения. Около 19:00 26 апреля он заметил спящего бездомного. Мужчина лежал за контейнером у дома 42 по улице Ленсовета. Одеяло, на котором он спал, горело на уровне стоп. Пламя переходило на брюки.