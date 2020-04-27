На Ленсовета загорелся спящий бездомный

На Ленсовета загорелся спящий бездомный
Пожар произошел в Московском районе Петербурга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Московском районе Петербурга госпитализировали 49-летнего бездомного с термическими ожогами. Мужчина загорелся во время сна за мусорным контейнером.

Пожар обнаружил прохожий 1990 года рождения. Около 19:00 26 апреля он заметил спящего бездомного. Мужчина лежал за контейнером у дома 42 по улице Ленсовета. Одеяло, на котором он спал, горело на уровне стоп. Пламя переходило на брюки.

«После чего он [мужчина 1990 года рождения — прим. ред.] потушил возгорание и вызвал скорую помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Бездомного госпитализировали в 20:16 в одну из больниц Петербурга. Он получил термические ожоги нижних конечностей 1-2 степени. Как произошел пожар, мужчина не помнит.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти госпитализировали пятилетнего мальчика с ожогами. Ребенок опрокинул на себя ковш с горячим молоком.

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