Пятилетний мальчик опрокинул на себя ковш с горячим молоком в Ленобласти

Мальчик опрокинул на себя ковш с молоком с плиты. Фото: pixabay.com

Мальчик опрокинул на себя ковш с молоком с плиты. Фото: pixabay.com

В деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленинаградской области госпитализировали пятилетнего мальчика. Ребенок опрокинул на себя ковш с горячим молоком.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 апреля из дома на скорой увезли пятилетнего мальчика с термическими ожогами. Состояние его медики оценивают как тяжелое.

По словам родителей, ребенок по недосмотру задел ковш с горячим молоком на плите и опрокинул его на себя. В результате чего он получил термические ожоги бедер, ягодиц, голени и других частей тела.

Информация о произошедшем передана в правоохранительный органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в Выборгском районе Ленинградской области двухлетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.