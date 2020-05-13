Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об интересе «Милана» к Дзюбе

Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об интересе «Милана» к Дзюбе
Александр Медведев, гендиректор "Зенита". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения о том, что «Милана» заинтересован в приобретении форварда Артема Дзюбы.

«Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», — сказал Медведев, комментируя эту информацию, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов итальянского футбольного клуба «Милан». Как сообщает Calciomercato, «Милан» обсуждает кандидатуру игрока «Зенита» в качестве усиления линии атаки.

В текущем сезоне форвард сыграл в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 мячей и отметился 12 результативными передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об интересе «Милана» к Дзюбе
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