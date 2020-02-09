Артем Дзюба рассказал, что хочет стать легендой футбола

Футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее.

В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям. Что касается целей, то футболист очень хотел бы обойти по голам за российскую сборную бывшего игрока сине-бело-голубых Александра Кержакова.

В эфире программы «Футбол России» Дзюба отметил, что у него в планах стать чемпионом, а именно сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок.

Дзюба заключил, что важнее всего продолжать получать удовольствие от того, что делаешь, а также избегать травм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Артём Дзюба оформил дубль в ворота ЦСКА в товарищеском матче.