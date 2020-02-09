«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче

Петербургский клуб «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2.
Товарищеский матч прошел в испанском городе Бенидорме, на тренировочном поле сине-бело-голубых.
Как сообщили на официальной странице петербургского клуба в Twitter, по итогам первого тайма ЦСКА имел преимущество в два мяча, которые были забиты Кристианом Бистровичем и Федором Чаловым. Тем не менее, зенитовцам удалось отыграться.
Нападающий Артём Дзюба оформил дубль в ворота соперника, ещё один мяч забил Сердар Азмун.
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