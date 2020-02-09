«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче

&#171;Зенит&#187; одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче
Зенитовцам удалось отыграться. Фото: Pixabay

Петербургский клуб «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2.

Товарищеский матч прошел в испанском городе Бенидорме, на тренировочном поле сине-бело-голубых.

Как сообщили на официальной странице петербургского клуба в Twitter, по итогам первого тайма ЦСКА имел преимущество в два мяча, которые были забиты Кристианом Бистровичем и Федором Чаловым. Тем не менее, зенитовцам удалось отыграться.

Нападающий Артём Дзюба оформил дубль в ворота соперника, ещё один мяч забил Сердар Азмун.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Артем Дзюба продемонстрировал фигуру в обтягивающем блестящем наряде

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"Зенит" матч цска
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