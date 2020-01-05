Дзюба продемонстрировал фигуру в обтягивающем блестящем наряде

Футболист наслаждается каждым свободным днем и отрывается по полной.

Фотографией футболист Артем Дзюба поделился в Instagram-аккаунте. Нападающий «Зенита» нарядился в обтягивающие блестящие топик и шортики и предстал в таком необычном виде перед подписчиками вместе со своими друзьями.

«Концерт группы Blue»,

— написал игрок и на этом не остановился.

Чуть позже на его странице появилось фото в детском переднике – этот перформанс Артем Дзюба назвал «грудничковой вечеринкой».

Блогер Василий Уткин не смог пройти мимо и решил пошутить над футболистом. Она написал, что ему нравится новая форма сборной России, вот только топик надо бы укоротить.

«С этим фасоном обычно пупок приоткрывают»,

— написал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году. «Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все к друг другу добры, терпимее, будем друг друга уважать и любить. Всех с Новым годом», — сказал Дзюба.