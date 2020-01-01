Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году

Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил всех с Новым годом и пожелал оставить негатив и злость в прошлом году.

Также он пожелал терпимее относиться друг к другу.

Видео с поздравлением футболист опубликовал в Instagram.

«Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все к друг другу добры, терпимее, будем друг друга уважать и любить. Всех с Новым годом», — сказал Дзюба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Советский спорт — Итоги года». Лучшим спортсменом был признан футболист петербургского клуба «Зенит» и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.

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Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году
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