Дзюба признан лучшим спортсменом года

В столице состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Советский спорт — Итоги года». Лучшим спортсменом был признан футболист петербургского клуба «Зенит» и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.

Этот сезон стал пиком в карьере форварда сине-бело-голубых. За 17 туров чемпионата России он забил десять голов.

Как отмечает издание «Советский спорт», Дзюба также успел отметиться забитыми мячами во встречах Лиги чемпионов УЕФА. На его счету – девять голов за национальную команду в 2019 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что находилось под футболкой футболиста «Зенита». Большую часть первого тайма матча ЛЧ с «Лионом» Артем Дзюба провел в порванной футболке, под которой фанаты разглядели кое-что необычное.