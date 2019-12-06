Дзюба признан лучшим спортсменом года

Дзюба признан лучшим спортсменом года
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В столице состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Советский спорт — Итоги года». Лучшим спортсменом был признан футболист петербургского клуба «Зенит» и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.

Этот сезон стал пиком в карьере форварда сине-бело-голубых. За 17 туров чемпионата России он забил десять голов.

Как отмечает издание «Советский спорт», Дзюба также успел отметиться забитыми мячами во встречах Лиги чемпионов УЕФА. На его счету – девять голов за национальную команду в 2019 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что находилось под футболкой футболиста «Зенита». Большую часть первого тайма матча ЛЧ с «Лионом» Артем Дзюба провел в порванной футболке, под которой фанаты разглядели кое-что необычное.

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