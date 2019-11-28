Дзюба рассказал, что скрывал под порванной футболкой

Футболист петербургского клуба «Зенит» Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, 28 ноября, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением.

О «секретной» одежде стало известно после того, как порвалась первая футболка. Комментатор Тимур Журавель в своем Twitter опубликовал снимок футболки, которая была под игровой майкой Дзюбы. На ней футболист изображен со своим фирменным жестом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после победы «Зенита» футболист рассказал, что на его футболке был изображен стикер из зенитовского телеграм-канала. Дзюба добавил, что «тайное» одеяние является подарком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дзюба посвятил пост своей маме. Соответствующая запись появилась на его страничке в Instagram.