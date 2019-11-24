Дзюба опубликовал в соцсетях пост, посвященный своей маме

Он опубликовав в своем Instagram семейное фото. Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Он опубликовав в своем Instagram семейное фото. Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба поздравил свою маму с Днем матери.

Он опубликовав в своем Instagram семейное фото.

«Поздравляю любимую маму с праздником! Спасибо тебе за все!» — написал Дзюба.

Подписчики Дзюбы в свою очередь пожелали его маме здоровья и долгих лет жизни.

«Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю Светлане Александровне всего самого наилучшего», — пишет одна подписчица.

Напомним, сегодня, 24 ноября отмечается международный День Матери.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.