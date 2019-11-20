РФС ищет фанатов, оскорбивших Дзюбу во время матча с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.

Алаев отметил, что люди, оскорблявшие Дзюбу не достойны называться болельщиками.

Во время матча с Сан-Марино болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес форварда. РФС разыскивает их, что применить санкции, сообщает ТАСС.

Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов».

Напомним, вчера, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Игра прошла на олимпийском стадионе в Серравалле. В составе сборной Росси отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба намерен забить в ворота национальной команды Сан-Марино семь голов.