Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба намерен забить в ворота национальной команды Сан-Марино семь голов

«Постараемся помочь Артему стать лучшим бомбардиром отбора. Сейчас с ним это обсуждали. Он сказал, что забьет семь мячей», — заявил Зобнин, сообщает Sport24.

Сейчас лучшим бомбардиром отборочного этапа является форвард сборной Англии Гарри Кейн, который забил 12 мячей. В отборочном турнире Артем Дзюба с девятью голами занимает пятую строчку в списке лучших бомбардиров.

Сегодня, 19 ноября сборная России по футболу сыграет в заключительном отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Сан-Марино 19 ноября. Матч начнется в 22:45 мск.

Шесть игроков петербургского «Зенита» выйдут на поле в составе сборной России и сыграют против национальной команды Сан-Марино. В состав сборной войдут Дзюба, Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев и Ерохин, сообщила пресс-служба питерского клуба на странице в Twitter.

Напомним, 16 ноября сборной России уступили команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020. Матч состоялся 16 ноября на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгром российской сборной в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.