Черчесов прокомментировал поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгром российской сборной в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.

«А мы не хотели сидеть только в обороне, надо было побеждать 2:0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как это нам удастся в матче с таким соперником», —сказал тренер, сообщает ТАСС.

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоялся 16 ноября на «Газпром Арене». Матч закончился со счетом 1:4 в пользу гостей.

Россиянам удалось забить всего один гол — счет разбавил защитник Георгий Джикия на 79-й минуте.

Следующая игра российской сборной состоится с командой Сан-Марино. Матч пройдет на выезде 19 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Алексей Сорокин, генеральный директор российского оргкомитета чемпионата Европы-2020, рассказал, почему именно Северная столица принимает важные игры.