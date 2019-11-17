Глава российского оргкомитета Евро-2020 объяснил, почему в Петербурге проходит так много матчей

"Почему Питер принимал матчи Кубка конфедераций и ЧМ, думаю, никого не удивляет", - добавил Сорокин. Фото: Baltphoto

"Почему Питер принимал матчи Кубка конфедераций и ЧМ, думаю, никого не удивляет", - добавил Сорокин. Фото: Baltphoto

Алексей Сорокин, генеральный директор российского оргкомитета чемпионата Европы-2020, рассказал, почему именно Северная столица принимает важные игры.

Отметим, что в Санкт-Петербурге проходят матчи таких значимых турниров, как Кубок конфедераций, чемпионат мира, Лига чемпионов и чемпионат Европы. По словам Сорокина, несмотря на то, что спортивные мероприятия совпали, их необходимо разделять, пишет «Спорт-Экспресс».

Так, для проведения Евро-2020 выбрали Петербург, поскольку симпатию к городу проявило руководство УЕФА. Выбор города Сорокин назвал «интуитивной историей». По такому же принципу Северная столица стала местом проведения финала Лиги чемпионов — на Петербурге остановили свой выбор руководители Российского футбольного союза (РФС).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер бельгийской сборной восхитился «Газпром Ареной».