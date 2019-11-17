Главный тренер сборной Бельгии восхитился «Газпром Ареной»

Главный тренер сборной Бельгии восхитился &#171;Газпром Ареной&#187;
Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес после матча рассказал о своих впечатлениях от игры, а также выразил восхищение стадионом «Газпром Арена» в Северной столице.

В ходе пресс-подхода после матча, который состоялся накануне, 16 ноября, Мартинес отметил, что для его команды данный матч был тестом. По его словам, подопечные показали, все на что способны. Он напомнил, что во втором тайме у российских футболистов был шанс забить голы, однако критиковать их действия отказался.

За футболистов болели 53 тыс. 317 зрителей. Главный тренер Бельгии отметил болельщиков и «Газпром Арену». Он также добавил, что такому стадиону можно только позавидовать.

«У вас удивительный стадион и болельщики», — прокомментировал Роберто Мартинес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бельгийцы обыграли россиян со счетом 1:4. Матч отборочного этапа ЧЕ по футболу прошел 16 ноября.

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