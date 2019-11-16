Бельгийцы разгромили сборную России со счетом 1:4

Матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии закончился со счетом 1:4 в пользу гостей.

Счет открыл полузащитник бельгийской сборной Торган Азар на 19-й минуте. Следом его брат Эден оформил дубль, отправив мяч в российские ворота на 33-й и 40-й минутах. Четвертый гол принадлежит нападающему Ромелу Лукаку, забившему на 73-й минуте.

Россиянам удалось забить всего один гол — счет разбавил защитник Георгий Джикия на 79-й минуте.

Следующая игра российской сборной состоится с командой Сан-Марино. Матч пройдет на выезде 19 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Василий Уткин: Ставлю на Бельгию, но болею за Россию.