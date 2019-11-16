Василий Уткин: Ставлю на Бельгию, но болею за Россию

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился прогнозом на матч Россия – Бельгия.

По его мнению, победу скорее всего, одержат «красные дьяволы».

«На победу Бельгии дают коэффициент 1.95. Это Бельгия, она только что с Бразилией играла. Это Бельгия, одна из сильнейших команд мира. И потом — если России и выиграет, вы и так будете рады, а если она проиграет, то на Бельгию давали 1.95. Так что я ставлю на Бельгию, но болеть буду за Россию», — написал он на своей странице в Instagram.

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что после восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Перед началом матча на стадионе выступит группа «Кино» с симфоническим оркестром Мариинского театра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Уткин пошутил над «Зенитом» и успехами клуба. Он считает, что «Зенит» обязательно победит «Сочи» и «Оренбург», так как у клубов один спонсор. Из-за этого, уверен эксперт, в турнирной таблице Российской премьер лиги должно быть на шесть очков больше.