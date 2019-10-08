Уткин пошутил над «Зенитом» и успехами клуба

Уткин пошутил над &#171;Зенитом&#187; и успехами клуба
Уткин пошутил над "Зенитом". Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Спортивный комментатор напомнил, что у петербургского, сочинского и оренбургского клубов один спонсор.

Своим мнением комментатор и блогер поделился в социальных сетях. Василий Уткин заявил, что «сине-бело-голубым» забыли добавить очки, которые клуб пока что не заработал. Он считает, что «Зенит» обязательно победит «Сочи» и «Оренбург», так как у клубов один спонсор. Из-за этого, уверен эксперт, в турнирной таблице Российской премьер лиги должно быть на шесть очков больше. Все равно они практически в кармане, смеется Уткин.

Напоминаем, что комментатор не первый раз подшучивает над петербургским клубом и каковы причины – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Боярский объяснил причину агрессии комментатора Уткина в сторону «Зенита». Так, он уже сравнить команду с «империей зла» и темными силами из «Звездных войн». Артист посоветовал болельщикам не обращать на Уткина внимания.

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