Боярский объяснил причину агрессии комментатора Уткина в сторону «Зенита»

Российский актер и известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский объяснил нападки комментатора Василия Уткина на футбольный клуб.

В последнее время Василий Уткин не упускает случая покритиковать сине-бело-голубых. Так, он уже сравнить команду с «империей зла» и темными силами из «Звездных войн». А не так давно он заявил, что «Зенит» и вовсе приобрел себе две победы во втором круге РПЛ.

Михаил Боярский объяснил причину агрессии комментатора изданию АБН. По словам актера, Уткин в последнее время пребывает в плохом настроении, как и все остальные люди. «Вряд ли кто-то будет его за это ругать», — добавил Боярский, отметив, что критика комментатора никак не отразится на игре футболистов.

Кроме того, Боярский призвал болельщиков не обращать на это внимание и не печалиться, а Уткину он советует быть немного позитивнее.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Уткин прокомментировал поражение «Зенита».