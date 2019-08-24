Уткин прокомментировал поражение «Зенита»

Уткин прокомментировал поражение &#171;Зенита&#187;
Уткин рассказал о последней игре "Зенита". Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Он назвал происходящее тревожным знаком – петербургская команда не первый раз расстраивает болельщиков.

Своим мнением известный журналист Василий Уткин поделился в Telegram-канале сразу после того, как стало известно о поражении «Зенита» в матче с «Уфой». Он не понимает, что происходит – пока что «сине-бело-голубые» выходят на поле не чаще одного раза в неделю, но не показывают впечатляющих результатов.

«Зенит» уже проводит два подряд матча без голов, без побед, с одним очком», — недоумевает Уткин. Журналист отметил, что пара Сердара Азмуна и Артема Дзюбы перестала забивать и что с этим делать знает только Александр Кокорин, «но он далеко».

Напоминаем, что игра «Зенита» с «Ахматом» закончилась со счетом 0:0 и скандалом, а встреча с «Уфой» – 0:1 в пользу петербургской команды.

В следующий раз наши футболисты сыграют против «Спартака».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Уфе».

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