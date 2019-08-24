«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Уфе»

Это поражение стало первым для "Зенита" в нынешнем сезоне чемпионата России. Фото: fc-zenit.ru

Это поражение стало первым для "Зенита" в нынешнем сезоне чемпионата России. Фото: fc-zenit.ru

Футбольный клуб «Уфа» обыграл петербургский «Зенит» домашнем матче седьмого тура РПЛ. Матч на стадионе «Нефтяник» в Уфе завершился со счетом 1:0.

Мяч в ворота сине-бело-голубых забил Даниил Фомин на 79-й минуте игры, его признали лучшим игроком матча.

Поскольку главного тренера «Зенита» Сергея Семака дисквалифицировали на два матча за оскорбительные высказывания в сторону судьи, клуб проводил игру по руководством Игоря Симутенкова. На матче также присутствовал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Это поражение стало первым для «Зенита» в нынешнем сезоне чемпионата России. Для «Уфы» это уже третья победа в текущем сезоне РПЛ.

Петербуржцы лидируют в турнирной таблице с 14 очками. «Уфа» находится на девятом месте (10 очков).

В следующем туре «Уфа» примет «Оренбург» 31 августа, а «Зенит» сыграет на выезде против московского «Спартака» 1 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что определился стартовый состав «Зенита» на матч с «Уфой».