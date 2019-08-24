Определился стартовый состав «Зенита» на матч с «Уфой»

Игроки "Зенита" выйдут на поле в белой форме, их соперники будут играть в красном. Фото: pixabay

Игроки "Зенита" выйдут на поле в белой форме, их соперники будут играть в красном. Фото: pixabay

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на сегодняшний выездной матч седьмого тура РПЛ, который состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игра начнется в 16:30.

На сегодняшнем матче в основной состав команды Вильмар Барриос, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Эмильяно Ригони, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Ворота будет защищать Андрей Лунев.

В запасе остались Михаил Кержаков, Александр Васютин, Миха Мевля, Денис Терентьев, Эмануэль Маммана, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Леон Мусаев, Роберт Мак и Алексей Сутормин.

Игра начнется в 16:30 по мск. Игроки «Зенита» выйдут на поле в белой форме, их соперники будут играть в красном.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” встретится с “Уфой” в седьмом туре РПЛ. Встречу обслужит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.