“Зенит” встретится с “Уфой” в седьмом туре РПЛ

Встречу обслужит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.

Футбольный клуб “Зенит” встретится с командой из Башкортастана. “Уфа” примет петербуржцев у себя дома на стадионе “Нефтяник” в субботу 24 августа. Игра начнется в 16:30.

“Зенит” Санкт-Петербурга сейчас занимает первую строчку в таблице Чемпионата России с 14 очками после шести игр, тогда как “Уфа” стоит на десятой с семью. При этом в последнем туре башкиры сумели обыграть “Ростов”, который хорошо начал турнир, а “Зенит” в большинстве не смог победить чеченцев “Ахмат”, которые приезжали в Петербург.

Встречу обслужит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону — фанаты могли испугаться, что матч снова будет судить Алексей Матюнин. Иванов последний раз работал на встрече “Динамо” и петербуржцев — “Зенит” выиграл со счетом 2:0.

Напомним, “Зенит” на время лишился двух мощных игроков, нападающих Себастьяна Дриусси и Малкома. Последний на днях рассказал о своих чувствах к клубу Петербурга, о чем GazetaSPb ранее сообщила.