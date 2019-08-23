Травмированный Малком рассказал о чувствах к “Зениту”

Форвард остался под впечатлением от шоу, которое устроили для него по приезду в Петербург.

Нападающий петербургского “Зенита” Малком заявил, что чувствует уважение и привязанность к себе в клубе. Форвард пообещал сделать все для фанатов и коллег, чтобы отплатить им за теплые чувства.

Малком рассказал, что “Зенит” устроил по случаю его приезда из Барселоны настоящее шоу. Бразилец заявил Goal.com, что сконцентрирован на своих целях и старается не переживать по каждому поводу.

Сегодня 23 августа форвард выложил в Instagram фотографию улыбающегося себя и в подписи посоветовал улыбнуться и всем остальным.

Нападающий не поможет “Зениту” в матче с “Уфой” — выйдя в двух матчах со 2 августа, бразилец уже получил травму. Пока что предполагается, что сроки восстановления составят от 3 до 6 недель. Ранее GazetaSPb сообщила, что Семак прокомментировал состояние Дриусси и Малкома.