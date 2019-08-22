Семак рассказал о травмах Дриусси и Малкома

Ранее сообщалось, что Малком мог выбыть на срок до 6 недель, а Дриусси - на 4. Фото: "Зенит"

Ранее сообщалось, что Малком мог выбыть на срок до 6 недель, а Дриусси - на 4. Фото: "Зенит"

Обследование форвардов “Зенита” на следующей неделе позволит говорить о точных сроках.

Тренер “Зенита” рассказал о травмах нападающих петербургского клуба Себастьяна Дриусси и Малкома. Обследование игроков проведут на следующей неделе — тогда и назовут более-менее определенные сроки возвращения футболистов на поле.

Семак объяснил 22 августа, что после мышечных травм восстанавливаются около 3 недель, поэтому “Зенит” и назвал изначально такой срок. При этом особенности здоровья игроков могут сдвинуть сроки как в одну, так и в другую сторону.

Нападающий Малком присоединился к “Зениту” 2 августа, петербургский клуб заплатил “Барселоне” 40 млн евро. Пока что бразилец успел выйти на поле в двух матчах, но еще не проявил себя. Аргентинец Дриусси играет за “Зенит” с 2017 года, он забил 19 голов в 88 матчах.

Ранее GazetaSPb сообщила о подготовке “Зенита” к матчу с “Уфой”.