Семак рассказал о составе “Зенита” на матч с “Уфой”

Семак рассказал о составе “Зенита” на матч с “Уфой”
Семак: “Уфа” хорошо играет дома. Фото: "Зенит"

Петербуржцам предстоит сыграть на искусственном поле.

“Зенит” отправляется в Уфу, чтобы сыграть с одноименным футбольным клубом. Главный тренер петербуржцев рассказал 22 августа о составе на предстоящую встречу.

Семак подтвердил, что Дриусси и Малком не смогут участвовать в игре, а вот Шатов сегодня вернется в общую группу. В столицу Башкортастана полетят все и будут готовиться, подчеркнул тренер: “Зениту” предстоит сыграть на искусственном поле, но ни один футболист не имеет к этому противопоказаний.

Семак подтвердил, что Жирков готов играть, но рассказал, что “Зенит” старается его беречь, но не сомневается в его способностях. Решение о его участии примут перед матчем.

Тренер “Зенита”, оценивая игру “Уфы”, заявил, что футболисты хорошо играют дома, и подчеркнул атакующий потенциал соперника.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Семак прокомментировал свою дисквалификацию.

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