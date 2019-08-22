Семак прокомментировал дисквалификацию на матч “Зенит” — “Уфа”

Тренер пока не знает, кто заменит его на матче с “Уфой”. Фото: "Зенит"

Тренер пока не знает, кто заменит его на матче с “Уфой”. Фото: "Зенит"

Петербургский клуб оставил позади матч с “Ахматом”, заявил главный тренер.

Сергей Семак оценил свое отстранение на два матча дисциплинарным комитетом РФС. Главный тренер “Зенита” не считает его неожиданным.

Семак объяснил, что “Зенит” принимает наказание за нарушение регламента; он собирается работать и готовиться к игре. Тренер пока не знает, кто заменит его на матче с “Уфой” — это решится завтра. Он уверен, что футболисты займутся тем, чем должны на поле, вне зависимости от того, где находится их главный тренер.

Тренер “Зенита” подчеркнул, что петербургский клуб уже не собирается вспоминать дальше матч с “Ахматом” — игроки не испытывают никакого психологических проблем в связи с результатом. Напомним, “Зенит” сыграл вничью с чеченским клубом в Петербурге и в большинстве с 7-ой минуты матча.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Сергей Семак вернется к матчу со “Спартаком”.