Семак прокомментировал дисквалификацию на матч “Зенит” — “Уфа”

Семак прокомментировал дисквалификацию на матч “Зенит” &#8212; “Уфа”
Тренер пока не знает, кто заменит его на матче с “Уфой”. Фото: "Зенит"

Петербургский клуб оставил позади матч с “Ахматом”, заявил главный тренер.

Сергей Семак оценил свое отстранение на два матча дисциплинарным комитетом РФС. Главный тренер “Зенита” не считает его неожиданным.

Семак объяснил, что “Зенит” принимает наказание за нарушение регламента; он собирается работать и готовиться к игре. Тренер пока не знает, кто заменит его на матче с “Уфой” — это решится завтра. Он уверен, что футболисты займутся тем, чем должны на поле, вне зависимости от того, где находится их главный тренер.

Тренер “Зенита” подчеркнул, что петербургский клуб уже не собирается вспоминать дальше матч с “Ахматом” — игроки не испытывают никакого психологических проблем в связи с результатом. Напомним, “Зенит” сыграл вничью с чеченским клубом в Петербурге и в большинстве с 7-ой минуты матча.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Сергей Семак вернется к матчу со “Спартаком”.

ахмат дисквалификация зенит кдк рфс семак судья уфа футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАДе у съезда на Московское шоссе образовалась пробка в результате ДТП
Мужчина сел на десять лет за убийство пассажира в автобусе
Семак прокомментировал дисквалификацию на матч “Зенит” — “Уфа”
Двое россиян тяжело пострадали в пожаре в Германии
За неуплату алиментов горе-отца ждут исправительные работы и удержание 10% ...
Конфликт в коммуналке из-за посудомоечной машины дошел до приставов
В Ленобласти раскрыли масштабную нарколабораторию
Петербуржец нашел склад боеприпасов ВОВ у озера Барское