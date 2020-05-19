Израильские ученые считают, что вакцина БЦЖ не защищает от коронавируса

В Израиле БЦЖ была обязательной с 1955 по 1982 год. Фото: pixabay.com

В Израиле БЦЖ была обязательной с 1955 по 1982 год. Фото: pixabay.com

Специалисты Тель-Авивского университета выяснили, что наличие или отсутствие прививки БЦЖ не влияет на заболеваемость коронавирусной инфекцией.

По результатам исследований, и те, кому в детстве делали БЦЖ, и невакцинированные люди одинаково рискуют заразиться. Об этом свидетельствует статья в научном издании JAMA. После начала пандемии некоторые эксперты высказывали мнение, что вакцинация БЦЖ снижает вероятность заражения COVID-19, но предположения оказались необоснованными.

Отметим, что БЦЖ — прививка против туберкулеза, которую делают в ряде стран новорожденным детям. В России вакцинация БЦЖ считается обязательной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии на территории России приостановлена плановая вакцинация, поскольку прививка является стрессом для иммунной системы.