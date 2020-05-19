В России приостановили вакцинацию из-за эпидемии коронавируса

Вакцина против коронавируса сейчас разрабатывается. Фото: pixabay

Вакцина против коронавируса сейчас разрабатывается. Фото: pixabay

Минздрав России в связи с пандемией коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение приостановить плановую вакцинацию населения.

Обо всем стало известно сегодня, 19 мая. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, такое решение принято в связи с тем, что из-за сложной ситуации с Covid-19 «идет достаточно большая нагрузка на иммунитет», а прививки воздействуют на иммунную систему человека.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что сейчас вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья человека, поэтому важнейшим компонентом профилактики коронавируса будет вакцина, которая сейчас разрабатывается.

Теперь же вакцинировать продолжат только новорожденных младенцев в роддомах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России умерли еще 115 человек с коронавирусом.