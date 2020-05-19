В России умерли еще 115 человек с коронавирусом

В России умерли еще 115 человек с коронавирусом
В России подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в России зарегистрировано 115 смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 во вторник, 19 марта.

С начала пандемии по официальным данным скончались 2 тыс. 837 человек, зараженных коронавирусом.

В стране подтверждено более 299 тыс. случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 9 тыс. 263, из них у 43,1% не было клинических проявлений болезни.

Новые случаи коронавируса выявлены в 83 регионах. В Москве заразились 3 тыс. 545 человек, в Московской области — 898, в Петербурге — 453, в Нижегородской области — 260, в Свердловской области — 138, в Ростовской — 131, в Калужско — 114, в Брянской — 112, в Ленинградской области — 81.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 13 тыс. 300 человек сдали тесты на наличие коронавируса нового типа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус пандемия россия смерть от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 11340 человек
В России приостановили вакцинацию из-за эпидемии коронавируса
На Ириновском проспекте полицейские усмирили агрессивного пса с помощью пистолета
В России за сутки вылечились от коронавируса 5921 человек
К массовой аварии на Дунайском путепроводе прибыли спасатели
В России умерли еще 115 человек с коронавирусом
На канале Грибоедова задержан гражданин Китая, скрывавшийся с сентября ...
В России зафиксировано 9263 новых случая коронавируса