Кипр готов возобновить прием туристов в июне

Кипр готов возобновить прием туристов с 15 июня, но для этого необходимо принять протоколы с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии Covid-19.

Как рассказал глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану, сообщили РИА Новости, в ведомстве рассчитывают на 30 % восстановление туристического потока от показателей прошлого года.

Предполагается, что местные аэропорты возобновят работу в июне-июле, на третьем этапе снятия ограничений.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае разрабатывают лекарство, способное остановить пандемию COVID-19 без вакцины. Речь идет о лекарстве на основе антител, которое, по мнению ученых, может сократить время выздоровления, а также обеспечить краткосрочный иммунитет.