В Китае разрабатывают лекарство, способное остановить пандемию COVID-19 без вакцины

Китайские ученые тестируют лекарство, которое может остановить пандемию нового коронавируса без вакцины.

Как сообщает агентство Франс Пресс, речь идет о лекарстве на основе антител, которое, по мнению ученых, может сократить время выздоровления, а также обеспечить краткосрочный иммунитет.

«Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка снижалась в 2,5 тысячи раз», — заявил директор центра передовых инноваций в области геномики Пекинского университета Санни Се.

Клинические испытания собираются проводить в Австралии и других странах. Ученые заявляют, что он будет готов к использованию уже в этом году.

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