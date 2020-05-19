Более трети россиян намерены отказаться от прививки против коронавируса

Большинство жителей Российской Федерации уверены, что порядок вакцинации от коронавируса COVID-19 должен быть добровольным.

Каждый пятый опрошенный житель России, согласно результатам исследований ВЦИОМ, напротив, считает, что прививать от новой коронавирусной инфекции должны в обязательном порядке. При этом более половины опрошенных граждан заявили, что готовы сделать прививку (59%).

Тем не менее, более трети участников опроса (35%) заявили, что намерены отказаться от вакцинации. Центр изучения общественного мнения также уточнил, влияет ли место производства препарата на доверие к нему. Большая часть россиян (47%) заверили, что хотели бы использовать вакцину отечественного производства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно результатам исследований израильских ученых, вакцина БЦЖ не защищает от коронавируса.