Более трети россиян намерены отказаться от прививки против коронавируса

Более трети россиян намерены отказаться от прививки против коронавируса
Власти обещают, что вакцина будет готова летом. Фото: pixabay.com

Большинство жителей Российской Федерации уверены, что порядок вакцинации от коронавируса COVID-19 должен быть добровольным.

Каждый пятый опрошенный житель России, согласно результатам исследований ВЦИОМ, напротив, считает, что прививать от новой коронавирусной инфекции должны в обязательном порядке. При этом более половины опрошенных граждан заявили, что готовы сделать прививку (59%).

Тем не менее, более трети участников опроса (35%) заявили, что намерены отказаться от вакцинации. Центр изучения общественного мнения также уточнил, влияет ли место производства препарата на доверие к нему. Большая часть россиян (47%) заверили, что хотели бы использовать вакцину отечественного производства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно результатам исследований израильских ученых, вакцина БЦЖ не защищает от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина от коронавируса коронавирус россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Летние лагеря в России могут открыть в июле
Более трети россиян намерены отказаться от прививки против коронавируса
Кирилл Поляков стал главой Комитета по транспорту Петербурга
Туристы смогут попасть в Турцию уже 20 мая
В Петербурге рассмотрели варианты ремонта вестибюля «Парка Победы»
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Израильские ученые считают, что вакцина БЦЖ не защищает от коронавируса
На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 13,5 млрд рублей