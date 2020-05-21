Белорусские пчелы прибыли в Петербург

Белорусские пчелы прибыли в Петербург
Пчелы. Фото: pixabay.com

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз пчел из Белоруссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области. Живых пчел ввезли через российско-белорусскую границу в деревне Долосцы. За ввозом 250 пчелопакетов проследили сотрудники Россельхознадзора.

Крупную партию насекомых везли на автомобиле из Белоруссии. Их заказывал индивидуальный предприниматель из Петербурга.

Ветеринарный контроль показал, что транспортировка выполняется без нарушений, а вся документация соответствует требованиям.

Фото: Управление Россельхознадзора

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть поддержит пчеловодов субсидиями. По итогам прошлого года пчеловоды Ленобласти собрали более 530 тонн меда, что на 18% больше, чем годом ранее.

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