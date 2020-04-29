Ленобласть поддержит пчеловодов субсидиями

В 2019 году в Ленобласти собрали 532 тонны меда. Фото: pixabay.com

В 2019 году в Ленобласти собрали 532 тонны меда. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области вводят в 2020 году новую субсидию на возмещение порядка 80% затрат на приобретение пчелосемей.

Как сообщили в областном правительстве, по итогам прошлого года пчеловоды Ленобласти собрали более 530 тонн меда, что на 18% больше, чем годом ранее.

«На содержание маточного поголовья пчелосемей фермерским и личным подсобным хозяйствам была оказана поддержка на сумму 1,1 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Сейчас пчеловоды готовятся к новому сезону. Ветеринарные службы начали проводить профилактические обследования пчелосемей, выходящих из зимней спячки.

В лаборатории направляются биоматериалы для исследования, а на пасеках проведут дезинфекцию и лечебную обработку территории и ульев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Ленобласти реализуют 20 новых фермерских проектов.