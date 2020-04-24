В 2020 году в Ленобласти реализуют 20 новых фермерских проектов

В 2020 году в Ленобласти реализуют 20 новых фермерских проектов
Комиссия одобрила 15 проектов начинающих фермеров и 5 —семейных ферм. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области подвели итоги конкурсов на выделение грантов фермерам. Деньги на реализацию проектов получат 15 начинающих фермеров и пять семейных ферм.

На фермерские гранты «Агростартап», «Начинающий фермер» и «Семейная ферма» было подано 128 заявок. Комиссия отобрала 20 из них, исходя из заложенных в бюджете средств.

Общая сумма грантов составляет 86,1 млн, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. Начинающие фермеры займутся выращиванием земляники, овощей, разведением крупного рогатого скота, овец и др. Семейные фермеры будут разводить молочных коз, кроликов и форель, а также выращивать картофель и овощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фермеры Петербурга и Ленобласти выразили беспокойство из-за подготовки к посевной в условиях коронавируса. Они столкнулись со сложностями при попытке купить семена и необходимые для тракторов и сеялок запчасти.

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