Коронавирус вынудил фермеров Ленобласти идти на черный рынок

Фермеры Петербурга и Ленинградской области обеспокоены из-за подготовки к посевной. В условиях коронавируса купить семена и необходимые для тракторов и сеялок запчасти оказалось почти невозможно.

«Людям уже нужно сеять, а поскольку в связи с коронавирусом все закрыто, семян не купить, запчастей к тракторам и сеялкам не купить. Минут 15 назад мне звонил фермер Ломоносовского района и говорил о том, что ему нужны запчасти, но все закрыто. С продукцией также. Везде все перекрыто, никуда не поедешь и просто так не предложишь свою продукцию. Встанешь — сгоняют с места, могут оштрафовать. Кругом проблемы», — рассказал gazeta.spb.ru исполнительный директор Союза фермеров Ленинградской области и Петербурга Леонид Калаев.

Фермеры, для которых сельское хозяйство — единственный заработок, вынуждены искать возможности. Некоторые из них обмениваются друг с другом излишками и необходимой техникой. Другие, по словам Калаева, вынуждены обращаться на черный рынок. При этом приобрести все необходимое в тех объемах, в которых фермеры покупают обычно, ситуация не позволяет.

Нынешних мер поддержки, по словам Калаева, недостаточно. Отсрочка платежей — лишь временное послабление. В дальнейшем фермерам все равно придется платить из своего кармана, что в нынешних условиях кажется затруднительным. В идеале государство могло бы простить налоги, а также снизить цены на электроэнергию и горюче-смазочные материалы для фермеров минимум на 50%.

По данным Администрации Ленинградской области, к концу недели к севу приступят хозяйства Лужского района «Рапти», «Оредежский» и «Волошово». С начала апреля предприятия южных районов региона провели подкоромку минеральными удобрения 2,7 тыс. га озимых культур и 1,5 тыс. га многолетних трав. Боронование кормовых угодий проведено на площади 1,08 га. Из регионального и федерального бюджета до сельхозпроизводителей доведено 1,7 млрд рублей, из них 542 млн — на подготовку к весенним полевым работам.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что закрытие малых предприятий негативно сказывается на фермерах. Без кафе и общепитов они лишились точек сбыта своей продукции.