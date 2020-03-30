Из-за коронавируса Петербург может потерять половину кафе и магазинов

Из-за антикоронавирусных мер Петербург может потерять до половины предприятий малого бизнеса. Под угрозой оказались локальные кафе, магазины, йога-студии, салоны и другие небольшие заведения, которые так любят жители и гости города.

«Ситуация крайне затруднительная. Мы с коллегами уверены, что если ограничения о приостановке деятельности продлятся более чем две-три недели, то, скорее всего, в городе будет потеряно около половины предприятий малого бизнеса. Даже после завершения пандемии быстро восстановиться не получиться. На это не будет ресурсов, все производственные цепочки будут потеряны», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

Главный вопрос, который сейчас задают предприниматели: как мне платить зарплату? С 30 марта по 5 апреля общепиты и магазины закрываются для посетителей. При этом указом правительства они обязаны платить зарплату сотрудникам. Это поможет работникам, но ставит сам бизнес в затруднительное положение.

«Многие не понимают, как платить зарплату, когда ничего не работает. Зарплата, как правило происходит из оборота. Оборота нет — зарплату платить нечем», — пояснил он.

Для того, чтобы выжить, кофейни, бургерные и скромные кафе запускают доставки, продают мерч, предлагают сертификаты на будущее посещение и создают резервные фонды зарплат. Gazeta.spb.ru связалась с представителями локальных заведений Петербурга и попросила их рассказать о том, как они переживают вынужденный кризис.

Владелица спешиалити-кофейни «Щегол» Евгения Чева:

— Конечно, сейчас мы все в сложной ситуации, уже многие коллеги из ресторанной индустрии закрылись, как крупные рестораны, так и небольшие кофейни. Для кого-то это тоже выход — сняты обязательства по арендной плате и с поставщиками нет проблем. Мы, как локальная кофейня пока не готовы были закрываться — держались, сменили график сотрудников на более сдержанный, постарались оптимизировать закупки, провели успешно переговоры о снижении арендной ставки, но этого всего недостаточно, когда выходит указ президента — закрыть общественные места на неделю, мне кажется, что эта неделя — начало затяжного тяжелого периода, после которого многие не смогут открыться.

Сейчас мы все «в одной лодке» и, конечно, нельзя всю ответственность о спасении кофейни перекладывать на наших гостей — призвать всех приходить сейчас не выход. Но помощь от государства была бы полезна — снижение налоговой ставки и снижение суммы фиксированного взноса, материальная помощь в рамках арендных отношений, по примеру Германии, тоже была бы подспорьем. Удивительно наблюдать, как поддерживается малый и средний бизнес в европейских странах.

В России дали «отсрочку», но как показывает практика, после этой отсрочки нужно будет оплатить все в полном объёме, а как собрать эту сумму, пока непонятно.

Перед карантином мы продолжали работать и усилили все санитарные нормы в кофейне, сделали акцию на кофе в зёрнах— чтобы наши гости могли заваривать любимый кофе дома. Продумываем возможности организации доставки наших десертов. Сократили расходы по тем статьям, где это возможно. Не унываем и шутим, что неделя не будет лишней для внутренней работы и призываем всех держаться!

Основательница кофеен Doris Coffee & Local Анна Соколова:

— Мы продаём мерч и сертификаты через сайт, сами организуем доставку наших десертов. Не хотим доверять доставку Яндексу и Delivery, справляемся своими силами.

Поскольку правки вышли быстро, нам пришлось решать, что делать с остатками продуктов и открытым кофе; кофе мы сегодня продаём нашим гостям, а продукты разделили по всему персоналу, включая торты. К счастью, у нас нет больших запасов скоропортящихся продуктов, только авокадо, фрукты, творог, сметанка и пара тортов-кексов, которые не уйдут за сегодня (27.03 — прим.ред.).

Чтобы не оставить сотрудников без зарплаты на неделю (возможно больше), мы создали резервный фонд зарплаты. За эту неделю мы планируем ген уборку, покрасить стены и барную стойку; за любую помощь мы будем платить нашим ребятам деньги.

Так же весь проданный за эту неделю мерч пойдёт в фонд зарплаты. Шоперы давно сшиты и оплачены, и теперь это ежедневная спасительная «оборотка», которая позволит выдать ребятам деньги 5 апреля и продолжить жить дальше. Ещё мы запустили внутреннее обучение: опытные сотрудники будут обучать молодых стажеров, за это мы тоже будем платить.

С арендой разберёмся с помощью личных накоплений. Бизнес — это риски. Такое бывает, не умрем, хорошо, что есть небольшой резерв: его мы накопили с помощью нашего бизнеса, так что логично во время кризиса «вернуть обратно» в бизнес. Арендных каникул мы пока не получили ни от одного арендодателя.

Настрой хороший! Прорвёмся. Открываем третий проект, точнее делаем ремонт в помещении… отступать поздно. Зато будет время сделать своими руками мебель, покрасить стены, сэкономить на заказных работах. Doris — это семейное дело. Я и мой муж занимаемся абсолютно всем, сейчас приехал помогать с ремонтом и мой отец. Минимум нервов, максимум терпения и эмпатии внутри команды и семьи.

Старшая бариста веган-бистро Fika Алена:

— Мы еще с 15 марта приняли очень сложное решение, полное разногласий даже внутри нашего коллектива, решение — работать только на вынос и, в качестве хоть какого-то компромисса для нас и для людей, которые к нам ходят, запустили доставку, которой до этого у нас никогда не было. Мысль закрыться пришла внезапно, в это же утро нам пришлось буквально на коленке придумывать то, как всё теперь у нас будет работать. В этом нам помогли наши друзья-фиксеры, которые в лучшие времена работают у нас на кухне и на мойке. Также мы пользуемся службой доставки такси на более длинные расстояния.

Ситуация складывается сложная, вырученных денег не хватает, чтобы покрыть аренду и зарплаты сотрудников. Некоторые высказали желание работать больше, некоторые готовы работать просто за идею всё сохранить.

Какие меры предосторожности мы предпринимаем? По всему залу у нас расставлены антисептики, ежедневно мы обрабатываем поверхности дезинфицирующим средством, да и в целом, делаем все возможное, чтобы минимизировать риски, но читая новостные ленты кажется, что этого недостаточно.

Надеемся на то, что люди, имеющие соответствующие ресурсы, будут нас поддерживать, заказывая доставку. Сами тоже стараемся поддерживать насколько это вообще возможно. Чаще всего это конечно информационная поддержка, но вот недавно обменялись едой с нашими друзьями из пиццерии Danner Pizza Spot! Поддержка — это круто и чуть ли не единственное, что даёт нам какую-то надежду на дальнейшее существование.

Хочется, чтобы на законодательном уровне было принято решение о каком-то значительном сокращении стоимости за арендную плату (в идеале конечно её аннулировании) для всего малого бизнеса, но не знаю, можем ли мы надеется на это?

Что поможет малому бизнесу?

По словам председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимира Меньшикова, бизнес находится в ожидании региональных мер. Первое, в чем нуждаются отрасли на время приостановки деятельности — снятие обязательств по уплате аренды. Второе — продление аренды всем (за исключением злостных нарушителей) на три-пять лет. Речь идет о помещениях, находящихся в собственности города или государства.

«Когда ситуация успокоиться, понятно, что у петербуржцев сразу не будет финансовой возможности для того, чтобы активно пользоваться услугами. Покупательская способность будет в целом низкая. Этот срок нужен для того, чтобы люди не бросили, а восстановили свой бизнес. Пять лет дают перспективу повторно развернуть деятельность. Если договор длиться год и нет гарантии его продления, многие могут отказаться вкладываться в восстановление бизнеса», — подчеркнул Владимир Меньшиков.

Третье, что важно — как можно скорее открыть заведения. В нынешней ситуации медицинские и санитарные показатели важнее экономических, но каждый день закрытия тяжело бьет по предпринимателям и их сотрудникам.

Под ударом оказались сферы туризма, общественного питания, услуг, досуга, спорта и культуры. В скором времени серьезные убытки по прогнозам ощутит производство. Малые производители, как правило, реализуют свою продукцию через малую торговлю и общепиты. Пока они закрыты, фермерам некому продавать мясо, молоко и другую продукцию.

Потребители поддержать любимые заведения могут, отдавая предпочтения им, а не крупным сетям, при доставке еды домой. Некоторые заведения также продают мерч и сертификаты, которыми можно будет воспользоваться после снятия ограничений.