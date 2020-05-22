В России могут закрыться почти все автошколы

Бизнес оказался под угрозой исчезновения в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно 21 мая. Обо всем сообщает «Коммерсантъ», цитируя обращение представителей профильных ассоциаций к премьер-министру Михаилу Мишустину. В России могут закрыться 90% автошкол, уверены эксперты. Всему причина – пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис. Предприниматели очень рассчитывают на поддержку от государства.

«Без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств»,

— сказал глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

Бизнесмены надеются получить компенсацию расходов на аренду помещений и участков. Они также хотят внесения автошкол в список пострадавших компаний от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко рассказал, как идут дела с изобретением вакцины.